Евровидение 2022 пройдет без участия России из-за агрессии в Украине.
Об этом сообщили в оргкомитете конкурса, пишет Голос.
В заявлении от “Европейского вещательного союза” относительно участия России в Евровидении-2022 говорится, что РФ отказали из-за “кризиса” в Украине.
Напомним 22 февраля на заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение о том, что группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине.
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