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26 лютого 8:15 до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про попадання невідомого об‘єкту в 24-поверховий житловий будинок за адресою: вул. Лобановського, 6а, що у Солом‘янському районі столиці.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Сталося руйнування будинку з 17 по 21 поверх. Перевірено 21,22,23 та 24 потерпілих немає. Рятувальниками проводиться евакуація всього будинку, ускладнений вихід з квартир. Вогнеборці здійснювали гасіння окремих осередків загоряння.

Є загроза руйнування конструкцій. Проводиться пошук  потерпілих. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично укривається  в укритті.

Інформація про жертви та постраждалих уточнюється.

На місці події працює 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 20 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
ForUm

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