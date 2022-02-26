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В списке симптомов, которые могут указывать на коронавирусную инфекцию, появился еще один – боль в горле. Он назван ключевым признаком Омикрона, который инфицированные этим штаммом испытывают в первую очередь.

Как пишет Обозреватель, об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на слова профессора Тима Спектра – создателя приложения Zoe Covid Symptom Study, в котором британцы делятся симптомами коронавируса. Спектр отметил, что люди, у которых диагностировали Омикрон, еще до того, как они начали подозревать у себя болезнь, чувствовали боль в горле.

"Это действительно ключевой признак Омикрона. Люди описывают его как сильную колющую боль в горле, чего они раньше не встречали при других простудных заболеваниях", – рассказал ученый.

Он отметил, что Омикрон более мягкий, чем другие штаммы, поэтому при инфицировании он не так сильно поражает людей.

Симптомы, связанные с ним, могут остаться незамеченными, поскольку люди списывают их на простуду или легкое недомогание.

Вы можете даже не осознавать, что больны, пока кто-нибудь не заметит, что у вас хриплый голос. Поэтому не стоит ждать, пока почувствуете сильную боль в горле, лучше поскорее пройти тест. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать распространения болезни среди более уязвимых людей, отмечает издание.

Напомним, к симптомам Омикрона относят:

  • насморк;
  • головную боль;
  • боль в горле;
  • усталость;
  • повышение температуры;
  • кашель;
  • озноб и другие.
ForUm

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