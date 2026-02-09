У родини нардепа-зрадника забрали 24 га лісу

Прокуратура Київської області повернула у державну власність 24 гектари лісу в Обухівському районі на Київщині, які були незаконно виведені з державної власності для родини колишнього народного депутата-зрадника Віктора Медведчука, який нині перебуває в рф.

Йдеться про землі лісогосподарського призначення, розташовані в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району, повідомляє Офіс генпрокурора.



Зазначена земельні ділянки оформлені на товариство, кінцевим бенефіціарним власником якого, є дружина ексдепутата-зрадника, яка перебуває під санкціями.



У 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію колишнього Президента України, лісову ділянку незаконно передали у його приватну власність. Це сталося всупереч вимогам земельного та лісового законодавства - на підставі розпоряджень Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій, із перевищенням повноважень та у спосіб, прямо заборонений законом.



Землі лісового фонду вивели з державної власності та змінили їх цільове призначення без обов’язкового рішення Кабміну, що є грубим порушенням чинного законодавства.



В інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України Київська обласна прокуратура звернулася до суду з позовом про витребування земельної ділянки з незаконного володіння.



Рішенням Господарського суду міста Києва від 18 липня 2024 року позов прокуратури було задоволено. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.



На виконання судового рішення 26 січня 2026 року державний реєстратор вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими право власності на земельну ділянку зареєстровано за державою.



У серпні 2025 року за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури Віктору Медведчуку та ще 12 його поплічникам повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки України.



Підозрювані організували масштабну інформаційно-підривну діяльність проти України. Вони створили медіапроєкт для поширення кремлівських наративів, виправдання збройної агресії рф, закликів до зміни державного кордону України, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також іншої пропаганди на підтримку держави-агресора.



Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 436-2, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Фото: Офіс генпрокурора.