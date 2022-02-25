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Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью «операции» России является помощь «ЛНР» и «ДНР», в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса», - сказал Песков.

«В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», - сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее в пятницу Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий в Украине.
ForUm

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