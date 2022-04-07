Мер столиці Віталій Кличко закликав кияк, котрі ще не вирушили додому, трохи зачекати.

«Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста», - написав він в телеграм.



А киян, які зараз перебувають в місті, мер закликав бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години.

«Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога і підтримка», - написав він.