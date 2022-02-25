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Правоохранители призывают граждан быть максимально внимательными. Подозрительные предметы на улицах ваших населенных пунктов могут являться сигналами для российского агрессора или скрывать потенциальную опасность. Обо всех подозрительных находках сообщайте в полицию.

Обратите внимание на фотографии, приведенные ниже. Такие предметы следует немедленно разбить и сообщить о них в полицию!

Напоминаем также, что следует обращать внимание на появление сигнальных лент, разметок, меток и других меток на дорогах или зданиях. Их также уничтожать: засыпать, зарисовывать или любым другим способом сделать невидимыми.

В то же время, если вы заметили на улицах какие-то пакеты, ящики, чемоданы, сумки с неизвестным содержимым, не прикасайтесь к ним, не переносите, по возможности ограничите доступ к подозрительной находке и немедленно сообщите об этом компетентным службам. Телефоны 101 и 102 работают круглосуточно.
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