Москва может столкнуться с «беспрецедентной изоляцией» в связи с военной операцией на Донбассе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг.

«Как высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, я буду на связи с нашими партнерами по всему миру, чтобы убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение», - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

«Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией», - добавил Боррель.

В другом заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном Советом ЕС, Боррель отметил, что Брюссель ответит Москве «самым решительным образом». Он напомнил, что позднее в четверг пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры «согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил».

«Ответ ЕС включит как секторальные ограничительные меры, так и меры в отношении отдельных лиц, полностью координируемые с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками», - говорится в заявлении Борреля.

Он подчеркнул, что ЕС призывает международное сообщество «потребовать от России незамедлительно положить конец агрессии, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность в глобальном масштабе».

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.