также в разделеПолитика
Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины 75
С граждан Украины, готовых защищать страну в рядах Сил ТрО, снимут санкции 54
Зеленский: Враг понес серьезные потери 217
У Зеленского сообщили о более чем 40 погибших в боях 41
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 315
В Венгрии назвали причину стягивания военных на границу с Украиной 122
Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го 60
Байден выступил из спецзаявлением из-за начала войны 234
Путин требует от украинских военных немедленно сложить оружие 242
Глава Минобороны Британии припомнил Путину историю о царе Николае I и Крымской войне 111
МИД Китая: Тайвань – не Украина 241
Боррель: Беларусь теряет суверенитет и превращается в сателлита России 44
Зеленский: Шаги ВСУ по защите Украины будут знать только я и наша армия 143
ООН: События на Донбассе – не геноцид, российские войска – не миротворцы 47
Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от заокеанских хозяев» 51
«Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно»: мировые СМИ о конфликте вокруг Украины 376
В случае вторжения РФ в Украине сразу введут военное положение 131
Британия готова предоставить Украине кредиты на сумму до $500 млн 15

Москва может столкнуться с «беспрецедентной изоляцией» в связи с военной операцией на Донбассе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг.

«Как высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, я буду на связи с нашими партнерами по всему миру, чтобы убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение», - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

«Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией», - добавил Боррель.

В другом заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном Советом ЕС, Боррель отметил, что Брюссель ответит Москве «самым решительным образом». Он напомнил, что позднее в четверг пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры «согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил».

«Ответ ЕС включит как секторальные ограничительные меры, так и меры в отношении отдельных лиц, полностью координируемые с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками», - говорится в заявлении Борреля.

Он подчеркнул, что ЕС призывает международное сообщество «потребовать от России незамедлительно положить конец агрессии, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность в глобальном масштабе».

Как сообщал ForUm, президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги