Две нераспознанные цели угрожают пограничникам на Змеином. Пограничники заняли оборону вместе с ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства.
К острову Змеиный подошли две нераспознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины.
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