Министерство здравоохранения Украины рекомендует расширить содержание набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.
Ниже публикуем рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.
Что должно быть в аптечке на случай чрезвычайной ситуации:
- Перчатки нестерильные - 4 пары
- Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви
- Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров - 5 ед.
- Бинт эластичный разных размеров - 2 ед.
- Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) - 2 ед.
- Термоодеяло на полиэтиленовой основе
- Термометр (не ртутный и в защитном футляре)
- Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа «Израильский бандаж») – 2 ед.
- Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких - 2 ед.
- Гипотермический пакет
- Повязка (щиток) на глаз
- Пластырь бактерицидный разных размеров - 25 ед.
- Лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)
- Салфетки стерильные марлевые – 10 ед.
- Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей - 2 ед.
- Гормональная мазь
- Антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой)
- Обезболивающее/жаропонижающее средство (1 упаковка)
- Энтеросорбент
- Таблетки для обеззараживания воды (1 упаковка)
- Скотч армированный
- Маркер для нанесения информации водостойкий
Что важно знать при сборке и использовании аптечки
- Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
- Гормональная мазь необходима при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
- Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.
- Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.
- Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача.
- Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.
- Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.
- Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия.
- Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит).
- Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.
Также Минздрав публикует рекомендации, которые могут взять в аптечку люди с соответствующими умениями и навыками.
- Средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством)
- Окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана)
- Средство для остановки кровотечения механическое типа «CAT»
- Шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длину от 90 см
- Назофарингеальный воздуховод с лубрикантом
- Иглу декомпрессионную
В любой чрезвычайной ситуации следует сохранять спокойствие. Залог вашего покоя – готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться – одно из звеньев такой готовности.
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