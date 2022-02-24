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Министерство здравоохранения Украины рекомендует расширить содержание набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.

Ниже публикуем рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.

Что должно быть в аптечке на случай чрезвычайной ситуации:

  • Перчатки нестерильные - 4 пары
  • Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви
  • Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров - 5 ед.
  • Бинт эластичный разных размеров - 2 ед.
  • Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) - 2 ед.
  • Термоодеяло на полиэтиленовой основе
  • Термометр (не ртутный и в защитном футляре)
  • Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа «Израильский бандаж») – 2 ед.
  • Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких - 2 ед.
  • Гипотермический пакет
  • Повязка (щиток) на глаз
  • Пластырь бактерицидный разных размеров - 25 ед.
  • Лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)
  • Салфетки стерильные марлевые – 10 ед.
  • Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей - 2 ед.
  • Гормональная мазь
  • Антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой)
  • Обезболивающее/жаропонижающее средство (1 упаковка)
  • Энтеросорбент
  • Таблетки для обеззараживания воды (1 упаковка)
  • Скотч армированный
  • Маркер для нанесения информации водостойкий

Что важно знать при сборке и использовании аптечки

  1. Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
  2. Гормональная мазь необходима при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
  3. Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.
  4. Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.
  5. Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача.
  6. Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.
  7. Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.
  8. Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия.
  9. Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит).
  10. Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

Также Минздрав публикует рекомендации, которые могут взять в аптечку люди с соответствующими умениями и навыками.

  • Средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством)
  • Окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана)
  • Средство для остановки кровотечения механическое типа «CAT»
  • Шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длину от 90 см
  • Назофарингеальный воздуховод с лубрикантом
  • Иглу декомпрессионную

В любой чрезвычайной ситуации следует сохранять спокойствие. Залог вашего покоя – готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться – одно из звеньев такой готовности.
ForUm

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