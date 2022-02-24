Министерство здравоохранения Украины рекомендует расширить содержание набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера.

Ниже публикуем рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.

Что должно быть в аптечке на случай чрезвычайной ситуации:

Перчатки нестерильные - 4 пары

Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви

Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров - 5 ед.

Бинт эластичный разных размеров - 2 ед.

Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) - 2 ед.

Термоодеяло на полиэтиленовой основе

Термометр (не ртутный и в защитном футляре)

Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа «Израильский бандаж») – 2 ед.

Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких - 2 ед.

Гипотермический пакет

Повязка (щиток) на глаз

Пластырь бактерицидный разных размеров - 25 ед.

Лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)

Салфетки стерильные марлевые – 10 ед.

Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей - 2 ед.

Гормональная мазь

Антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой)

Обезболивающее/жаропонижающее средство (1 упаковка)

Энтеросорбент

Таблетки для обеззараживания воды (1 упаковка)

Скотч армированный

Маркер для нанесения информации водостойкий

Что важно знать при сборке и использовании аптечки

Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера. Гормональная мазь необходима при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом. Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода. Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики. Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача. Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях. Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее. Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия. Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит). Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

Также Минздрав публикует рекомендации, которые могут взять в аптечку люди с соответствующими умениями и навыками.

Средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством)

Окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана)

Средство для остановки кровотечения механическое типа «CAT»

Шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длину от 90 см

Назофарингеальный воздуховод с лубрикантом

Иглу декомпрессионную

В любой чрезвычайной ситуации следует сохранять спокойствие. Залог вашего покоя – готовность к непредсказуемым событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться – одно из звеньев такой готовности.