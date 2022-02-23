В ФСБ заявили о задержании в Крыму шестерых сторонников организации «Правый сектор» по подозрению в подготовке взрыва в православном храме.

«В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества», - цитирует пресс-службу Интерфакс.

Также у подозреваемых нашли инструкции по изготовлению взрывчатки, переписку с обсуждением планируемого теракта, символику «Правого сектора».

В ФСБ не уточнили других подробностей спецоперации и не раскрыли личности задержанных.

По информации осведомленного источника Интерфакса, теракт планировался в Одигитриевской церкви-часовне. Она расположена в поселке Аэрофлотский рядом со старым терминалом аэропорта Симферополя. Мимо нее проходит дорога к гостевому домику, где встречают почетных гостей - высокопоставленных чиновников и иностранцев.