Мир в Україні неможливий без перемоги, а перемога може бути досягнута дипломатичним шляхом паралельно з бойовими діями української армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з міжнародними та українськими журналістами в Бучі (Київська область).

Глава держави зазначив, що міністри закордонних справ України та Росії зустрічалися в Туреччині, але ця зустріч завершилася безрезультатно. Він наголосив, що затягування переговорного процесу з боку Росії матиме негативні наслідки для цієї країни.

«З кожним днем, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається. Дуже важко розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут наробили. Щоденно там знаходять людей у діжках, у погребах, задушених, закатованих. Тому ми вважаємо, що їм треба, якщо є чим думати, то думати швидше», – наголосив Зеленський.

Президент висловив переконання, що в Україні в будь-якому разі буде встановлено мир, адже наша сучасна європейська країна не може жити у війні.

«Ми прагнемо миру, ми гідні цього. І цей народ це показав, і Збройні Сили це показали. Мир не може бути без перемоги. Перемога може бути в дипломатичному форматі паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щоденно, але це непросто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому повинен бути той чи інший діалог», – зазначив глава держави.