Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о подготовке Россией бунтов в украинских тюрьмах и обратился к заключенным «по фене».

«Вечер в хату» людям, «мотающим» сроки в наших тюрьмах. О «прогоне» (обязательное к исполнению указание авторитетных заключенных — ред.) от воров из «Раши» знаю, слышал. Просят «поднять шум» и творить беспорядок в тюрьмах и на свободе. Но ведь «в нашей хате» свои порядки и законы. Мы против беспредела». Поэтому люди, тихо, ша. Без кипиша», — сказал в своем обращении министр.

По словам Малюськи, попытки России организовать беспорядки в тюрьмах не увенчались успехом.

При этом министр предупреждает украинцев и просит в течение последующих нескольких недель не реагировать на сфальсифицированные видео и проплаченные протесты у тюрем.