Президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и «ДНР» и «ЛНР».

Соответствующие документы опубликованы на сайте Кремля.

Договоры РФ с «ЛНР» и «ДНР» предусматривают, что стороны заключают их на 10 лет с автоматическим продлением, при этом документы подразумевают последующее заключение отдельных договоров в разных сферах – от военной и научно-технической до социальной, сообщает Интерфакс.

Тексты двусторонних договоров России с «Луганской и Донецкой народными республиками» о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подразумевают совместную с Россией охрану границ и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры.

Отдельной статьей оговаривается, что стороны уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ РФ и «ЛНР/ДНР», при этом охрана государственной границы республик будет осуществляться «совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности».

Другой статьей прямо прописывается, что в целях обеспечения безопасности, мира и стабильности каждая из договаривающихся сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. Условия и порядок реализации такого права будут определяться в каждом конкретном случае отдельными соглашениями.

Согласно пояснительным запискам к ратификационным законам, договоры с «ЛНР» и «ДНР» создают правовую основу для пребывания на территории республик российских воинских формирований, «присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности сторон».

Кроме того, фиксируется обязательство сторон оказывать друг другу помощь в случае, если другая сторона становится объектом нападения.

На территории каждой из договаривающихся сторон признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой стороны.

Кроме того, отдельной статьей установлено, что граждане республик могут иметь гражданство РФ и наоборот. При этом в целях урегулирования вопросов двойного гражданства РФ заключит с «ЛНР-ДНР» отдельное соглашение.

Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем «ДНР» и «ЛНР» исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль.

Кроме того, отдельной статьей в договорах устанавливается, что договаривающиеся стороны «стремятся к достижению высокой степени экономической интеграции и в этих целях будут развивать торгово-экономическое сотрудничество, принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций».

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

В телеобращении Путин заявил, что Украина в современных ее границах была по сути создана Лениным и большевиками, у нее никогда не было традиции собственной государственности, а после «госпереворота» 2014 года она перешла под внешнее управление. В завершении своей речи он потребовал «от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве», «незамедлительно прекратить боевые действия».