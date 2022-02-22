Между прочим, 18-20 февраля - очередная годовщина расстрелов на Майдане. И война войной, но у нас, граждан Украины, есть законный повод спросить у Зеленского и компании: где расследование? Где виновные? Где ответы на вопросы, кто убивал протестующих и "беркутовцев" на Институтской и на Майдане в феврале 2014 года, пишет журналист Николай Васильковский

Но ответа до сих пор нет – и это юридический факт, зафиксированный решением Европейского суда по правам человека. В январе 2021 года ЕСПЧ постановил, что официальные расследования оказались неэффективными.

Между тем ответ на этот вопрос пытаются найти самые разные люди по всему миру. Один из примеров – это знаменитый фильм "В борьбе за Украину" (режиссер Игорь Лопатенок, исполнительный продюсер Оливер Стоун). Фильм "В борьбе за Украину" летом 2019 года получил специальный Гран-при на кинофестивале документальных фильмов в итальянской Таормине (Сицилия).

Знаменитый Оливер Стоун снял целый список ярких фильмов, которые навсегда вошли в сокровищницу мирового кинематографа: "Взвод", "Сальвадор", "Рожденный четвертого июля" и другие. Фильмы Оливера Стоуна имеют ярко выраженную антивоенную направленность. К слову, Стоун участвовал в "грязной войне" во Вьетнаме, что наложило серьезный отпечаток и на его личную жизнь, и на творчество. Эффект многократно усиливается, когда антивоенный манифест звучит не только от прославленного режиссера, но и от человека, который на своей шкуре прочувствовал, что такое война.

Государственный переворот под прикрытием протестов на Майдане 2014 года, война на Донбассе, отношения между Украиной и Россией, отношения США и Украины – вот главные темы фильма "В борьбе за Украину".

"Наша главная цель – это остановить войну", - так сформулировал задачу авторов фильма Игорь Лопатенок. "Конечно, мы хотим помочь людям понять что-то, что может изменить их мнение и поможет принять решение, которое приведет к миру. Потому что мы против этой войны".

"Спустя 25 лет независимости все ее иллюзии были развеяны. После революции 2014 года в Украине нет развитой экономики, нет мира и утерян контроль над частью территории", - так авторы фильма охарактеризовали нынешнее состояние страны.

Главные герои фильма – украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Итак, государственный переворот 2014 года.

По словам Медведчука, события, которые произошли на Майдане с ноября по февраль, изначально были определены как элемент внешнего управления Украиной. И это управление, подчеркнул Медведчук, осуществлялось из Вашингтона.

"Спустя 5 лет виновные в гибели более 100 человек на Майдане не наказаны", - говорит голос за кадром. Спустя 8 лет мы вынуждены констатировать то же самое.

Авторы фильма "В борьбе за Украину" специально останавливаются на тех днях в феврале 2014 года, когда произошли массовые расстрелы протестующих и "беркутовцев" на улице Институтской. Стоун и Лопатенок напоминают, как комендант Майдана Андрей Парубий обвинял в расстрелах "российский спецназ", уточняя, что эта версия оказалась фальшивкой.

"Во всех обвинениях не хватало одного – доказательств. Кто-то собирал эти доказательства. Профессор Иван Качановский из университета Оттавы в Канаде. Профессор Качановский в течение последних 5 лет продолжил расследовать события, связанные с резней на Майдане. В его обширном научном расследовании, основанном на перекрестном изучении аудио- и видеофайлов с помощью хронологии стрельбы, он продвинулся намного дальше в своем расследовании, чем все официальные группы вместе взятые", - сообщается в фильме.

"В течение пятилетнего официального расследования резни на Майдане были проигнорированы важные факты – то, что снайперы базировались в зданиях, которые находились под контролем протестующих", - говорит голос ведущего в тот момент, когда камера показывает гостиницу "Украина". Во время расследования профессор Качановский обнаружил еще более ужасающие факты", - уточняет голос за кадром.

Далее Иван Качановский, который прославился благодаря своему расследованию расстрелов на Майдане, рассказывает, как погибших специально подставляли под пули снайперов.

"Я нашел одно видео, снятое бельгийскими журналистами из гостиницы "Украина". На кадрах видно, что протестующие направляются к месту расстрела. И они не сами туда идут – их ведут два других человека. Они громко зазывают остальных, хотя не было никакой причины туда идти. Они вели людей на гибель", - рассказывает ученый.

"Жертв приводили в определенные места, где было запланировано, что их убьют и заснимут", - резюмирует голос за кадром.

"В расследовании профессора Качановского, которое было основано на научно структурированном анализе всех доступных видео- и аудиозаписей, он пришел к следующему выводу: убийства на Майдане были ключевым пунктом в планировании продолжавшейся революции. И все они были спланированы заранее", - приходят к выводу авторы фильма.

А Виктор Медведчук, который является одним из самых известных адвокатов в Украине, поясняет, что массовые убийства были нужны тем, кто хотел спровоцировать противостояние. И прогнозирует, что поскольку никто не проводил объективного расследования, то это дело "фактически останется неразрешенным".

"Вы знаете, дело в том, что за эти 4 года было обнародовано много версий и журналистских расследований. И даже снято большое количество телематериалов по поводу того, что это были снайперы, причем грузинские снайперы. Это делал еще кто-то для того, чтобы спровоцировать противостояние и кровопролитие. Но факт заключается в том, что до сих пор так и не установлено, кто начал стрелять в протестующих", - констатирует оппозиционный политик.

"И если это не сделали за 4,5 года, то как человек, который что-то понимает в юриспруденции и в расследовании уголовных дел, могу сказать, что это фактически останется неразрешенным", - заключает Медведчук.

Но авторы фильма идут еще дальше и пытаются разобраться, в чем причина войны на Донбассе – с целью найти рецепт прекращение этого конфликта, который точно не нужен ни одному народу, проживающему на территории Украины.

"Гораздо проще поверить в то, что Россия – агрессор, чем принять тот факт, что украинская армия бомбит и обстреливает украинские города. Что убитые женщины и дети – это жертвы именно украинской армии и украинских националистических батальонов. Проще обвинить во всем лично Путина", - говорит голос за кадром.

Авторы "В борьбе за Украину" рассуждают и об отношениях между Украиной и Россией.

При этом российский президент Владимир Путин признает, что "отношения на сегодняшний день непростые". И соглашается с мнением Оливера Стоуна о том, что Медведчук будет хорошим посредником между Украиной и Россией.

"Итак, господин Медведчук будет хорошим посредником?" - задается вопрос Оливер Стоун. "Думаю, да", - с уверенностью отвечает Путин.

"У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И я знаю его уже давно – он человек слова. Если он что-то говорит – он это делает. Потому что у него есть убеждения", - подчеркивает Владимир Путин.

В качестве подтверждения авторы фильма приводят сюжет о том, как Медведчук занимается обменом удерживаемыми лицами между Киевом и непризнанными ОРДЛО.

О том, как США используют Украину в своих интересах, рассказывает сам Оливер Стоун.

"Но нельзя пойти против природы. У многих украинцев другие традиции, другие ценности. И не нужно им скармливать Америку. Вы получаете худшее от Америки. Вы получаете Америку как "нацию в долгах". Вы теряете свою экономику. Вы получаете худшее от капитализма и возвращаетесь в Россию 90-х. И тогда Америка сделает то же, что она сделала с Россией в 90-е", - предупреждает знаменитый кинорежиссер.

Оливер Стоун пояснил, что США используют Украину просто как "кнопку" в своих интересах, в первую очередь как инструмент раздражения России.

"Мне жалко Украину. Я не совсем понимаю все эти силы, которые привели к разделению, этой поляризации страны. С американской точки зрения это просто кнопка, рычаг для того, чтобы раздразнить россиян и держать их на крючке. Поэтому на месте любого гражданина любой сраны я бы переживал, что Соединенные Штаты в любой момент используют эту кнопку для перехода к реальной войне", - заявил знаменитый режиссер.

"Владимир Зеленский победил, потому что пообещал остановить войну на Донбассе. Одного приказа главнокомандующего достаточно для того, чтобы война была прекращена. И тысячи человеческих жизней были бы спасены. Никто не может помешать ему отдать такой приказ. Но дни идут, а мира нет. Надежды народа Украины на новый курс тают с каждым днем. Возможность исправить эту ситуацию – это выбрать в парламент Украины политиков, способных выполнить свои обещания перед народом Украины", - такими словами заканчивается фильм "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine).

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