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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

«Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ», - сказал Зеленский на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник.

Он  заявил, что «признанием так называемых «ЛНР/ДНР» Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства - резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года.

Президент также не исключил введения военного положения в стране в случае полномасштабной военной агрессии против нее.

«Относительно военного положения очень просто: это вопрос для нас понятен, мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет – будет введено военное положение», - заявил президент.

Напомним, 22 февраля в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республике», временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций. 
ForUm

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