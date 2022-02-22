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В администрации президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя речь президента РФ перед признанием ОРДЛО, назвали ее «параноидальной» и возмутились нарушением обещаний, которые Владимир Путин дал президенту Франции.

Об этом сообщает AFP, цитируя анонимного представителя Елисейского дворца.

Собеседник назвал речь Путина смесью «жестких и параноидальных идей» и добавил, что президент РФ не сдержал обещания, которые он дал Макрону, передает Европейская правда.

По его словам, не исключено, что Россия дальше прибегнет к военным действиям и что ЕС готовит список физических и юридических лиц, чтобы задействовать пропорциональные санкции.

«Путин явно сделал выбор нарушить свои обязательства», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в воскресенье Макрон совершил серию телефонных разговоров с американским и российским коллегой, пытаясь инициировать саммит с их участием. Елисейский дворец сообщил, что и Байден, и Путин в целом согласились на такую ​​идею, однако на следующий день спикер Кремля заявил, что конкретных планов нет и говорить о саммите пока преждевременно.

После решения Владимира Путина признать оккупированные ОРДЛО «независимыми» Эммануэль Макрон предложил созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции против РФ.
ForUm

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