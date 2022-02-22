Верующему человеку, живущему духовной жизнью, не страшна «порча» и колдовство.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал настоятель храма преподобного Феодора Освященного протоиерей Петр Семащук.

«Для православного человека «порча» не страшна - тому, кто живет церковной жизнью, молится, хотя бы раз в месяц причащается, живет евхаристической жизнью», - отметил священник.

Он напомнил, что дьявол всегда слабее Бога, потому необходимо оставить страхи и довериться Господу.

«Есть такое ошибочное мнение, что дьявол борется с Богом. На самом деле, святые отцы учат, что дьявол боится Бога, дьявол труслив. Для осознанно верующего человека не может быть страхов от каких-то действий дьявола. Дьявол искушает, но воля человеческая с помощью благодати Божией противостоит этому искушению», - поделился отец Петр.

Священник напомнил историю из жизни подвижников древней Церкви - Киприана и Иустинии, как пример силы Господа против колдовства.

«Киприан, будучи языческим жрецом, колдуном, попытался соблазнить Иустинию. Он предпринимал разные действия, но в итоге все его колдовство разбилось о стойкость Иустинии. Он осознал, что сила дьявола не сравниться с силой Божией, отказался от своей деятельности и стал верующим человеком, христианином, и потом принял за Христа мученическую смерть», - рассказал священник.

Отец Петр Семащук подчеркнул, что у христианина не должно быть никаких страхов, кроме как перед Господом.

«Должен быть только один страх - жить неправильно, жить безнравственно, противиться воле Божией», - подытожил протоиерей Петр.