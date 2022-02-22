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Президент США Джо Байден подписал указ о блокировании имущества определенных лиц и запрете определенных сделок в связи с усилиями России, направленными на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Текст указа обнародован на сайте Белого дома, сообщает Укринформ.

В документе указывается, что заявления руководства РФ о признании независимости так называемых «Л/ДНР» противоречат обязательствам России по Минским договоренностям и угрожают миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины. А это «представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

В связи с этим налагается запрет на: новые инвестиции в так называемые «Л/ДНР» со стороны любого лица в США; экспорт, реэкспорт, продажи и поставки любых товаров на эти территории; какие-либо финансовые или гарантийные операции с американской стороны. Кроме того, блокируется имущество и интересы всех лиц, которые будут вести деятельность на оккупированных территориях или оказывать материальную помощь или другую поддержку лицам, находящимся под санкциями.

Кроме того, запрещаются любые транзакции, нарушающие ограничения, введенные настоящим указом, а также будет наказываться сговор для обхода таких запретов. Вводятся визовые санкции против лиц, определенных указом.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
ForUm

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