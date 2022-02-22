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Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России признать независимыми две «республики» ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте НАТО, сообщает Европейская правда.

«Я осуждаю решение России признать самопровозглашенные «Донецкую народную республику» и «Луганскую народную республику». Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия», - заявил генеральный секретарь Альянса. 

Столтенберг подчеркнул, что в 2015 году Совет Безопасности ООН, в состав которого входит Россия, подтвердил полное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. «Донецк и Луганск входят в состав Украины», – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать повод для очередного вторжения в Украину, отмечается в заявлении.

«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Союзники настойчиво призывают Россию выбрать путь дипломатии и немедленно отменить свое широкомасштабное военное наращивание в Украине и вокруг нее, а также вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами», - говорится в заявлении.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ОРДЛО.
ForUm

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