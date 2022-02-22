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Министр экономики Болгарии Корнелия Нинова опровергла заявления оккупантов псевдореспублики «ДНР», что якобы украинская армия на Донетчине совершала обстрелы болгарским оружием.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Sofia Globe.

По словам Ниновой, еще 20 февраля она обратилась в Комиссию по контролю за экспортом оружия, чтобы проверить заявления оккупантов из так называемой «ДНР» о том, что украинская армия во время обстрелов использовала 30-миллиметровые автоматические гранатометы, произведенные на болгарском заводе «Арсенал».

Она добавила, что Комиссия проверила и подчеркнула, что никаких разрешений не было выдано на экспорт оружия из Болгарии в Украину с 2014-2015 годов.

Более того, на сайте самого «Арсенала» указано, что ныне завод производит различные модели 40-миллиметровых автоматических гранатометов, а не 30-миллиметровых.

Ранее боевики «ДНР» утверждали, что якобы украинские военные использовали 30-миллиметровый автоматический гранатомет, изготовленный на болгарском заводе «Арсенал», для обстрела поселка Зайцево.

Соединенные Штаты и НАТО обвиняют Россию в попытках использования дезинформации и операции под фальшивым флагом, чтобы спровоцировать ответ Украины, создавая таким образом повод для российского вторжения в Украину.
ForUm

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