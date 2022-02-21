В ближайшее время с содержанием до конца дня 21 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.