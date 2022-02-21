В ближайшее время с содержанием до конца дня 21 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:
все окна плотно закрыть;
на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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