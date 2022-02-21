В самопровозглашенной республике Абхазия создан «Единый штаб помощи Донбассу». Его цель - мобилизация ресурсов для оказания помощи жителям самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», сообщило Эхо Кавказа.

Штаб, в который вошли представители семи общественных организаций («Русская община Абхазии», «Черноморское Казачье Войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий», Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, «ЛНР», «ДНР» и Россией «Отечество», Фонд батальона «Горец», Общественное движение «Аиаиира», «Абхазское казачье общество») выступил с обращением к организациям российских соотечественников по сбору необходимой помощи Донбассу, сообщает агентство «Апсныпресс».

«В этой ситуации каждый из руководителей 47 организаций российских соотечественников Абхазии должен чувствовать ответственность за принимаемые им действия или бездействия, от которых могут зависеть жизни наших соотечественников на Донбассе», - отмечается в обращении.

Штаб призывает руководителей организаций российских соотечественников Абхазии и всех неравнодушных жителей республики, «кому не безразлична судьба жителей «ДНР» и «ЛНР» и «русского мира», поддержать «Штаб помощи Донбасса в Абхазии» и принять участие в его работе для организации процесса оказания необходимой гуманитарной помощи».