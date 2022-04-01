Велика Британія стурбована тим, що США, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до значних поступок у ході мирних переговорів із Росією.

Про це пише британське видання The Times, передає УНІАН.

Високопоставлене джерело в уряді заявило, що існує занепокоєння, що союзники «надмірно прагнуть» укласти якнайшвидше мир, додавши, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна перебуває в найсильнішій позиції.

Під час телефонної розмови Борис Джонсон попередив президента Зеленського, що президент Путін є «брехуном і хуліганом», який буде використовувати розмови, щоб «втомити вас і змусити піти на поступки». Зрозуміло, що Зеленський також висловив занепокоєння щодо прогресу переговорів і того, чи використовує Москва їх для переміщення та зміцнення своїх сил.