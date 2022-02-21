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Посольство США в России предупредило о возможных нападениях на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, а также возле границы с Украиной.

«По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной», - цитирует сообщение ведомства Украинская правда.

Гражданам США, находящимся в России, рекомендуется следить за новостями в местных и международных СМИ, избегать скопления людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также иметь план эвакуации из РФ, не зависящий от помощи правительства США.

Предупреждение посольства США прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» - спросила она.
ForUm

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