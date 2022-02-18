Премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в Верховной Раде несколько раз уклонился от ответа на вопрос об отставке министра образования и науки Сергея Шкарлета.

В частности, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сначала депутат от фракции «Голос», бывшая первая заместительница министра образования (2014-2016 года) Инна Совсун, а потом и депутат от фракции «Голос», секретарь комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталия Пипа, среди прочего, задали премьер-министру Денису Шмыгалю вопрос, намерен ли он внести представление на увольнение министра образования Сергея Шкарлета.

В своих вопросах, депутаты обвиняли Шкарлета в провале реформы «Новая украинская школа», реформы школьного питания, плагиате, а также скандалах вокруг национального университета «Киево-Могилянская академия» и Национальной комиссии по стандартам государственного языка, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, парламентарии обращали внимание на неоднократные митинги студентов за отставку Шкарлета.

«Образовательная реформа является одной из самых важных в нашей стране, среди тех двух десятков, которые мы реализуем. Мы к этому относимся очень ответственно всем Кабмином, я лично и министр Шкарлет также», - сказал Шмыгаль.

Что касается студенческих протестов, премьер заявил, что проводил встречи со студентами и имеет с ними ряд договоренностей.

Также Шмыгаль обратил внимание на то, что реформа школьного питания продолжается и реализуется достаточно успешно.

Относительно других проблемных вопросов, связанных с Нацкомиссией по госязыку и назначениях в вузы, премьер заявил, что все они находятся на контроле правительства и профильного министерства.

В то же время, несмотря на призывы со стороны депутатов, премьер не ответил на прямую на вопросы о возможной отставке Шкарлета.

Как сообщалось, 3 февраля 2022 года под зданием Кабинета министров проходил пикет, который организован студенческим самоуправлением Национального университета «Киево-Могилянская академия» (НаУКМА), с требованиями отставки министра образования Шкарлета. Акция была связана с тем, что Минобразования объявил повторный конкурс на занятие должности президента вуза, не признав результаты прошедших выборов, в которых победил глава Национального агентство по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит. После того, как ситуация была рассмотрена на совешании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, Шкарлет отменил приказ о повторном конкурсе.

15 февраля 2022 года глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская обвинила министра образования Шкарлета в дестабилизации работы ведомства и заявила, что намерена обжаловать нарушения в суде.

В сентябре 2021 года Комитет по этике Нацагентства по обеспечению качества высшего образования подтвердил наличие плагиата в научных работах Шкарлета (позже Окружной админсуд Киева по его иску против НАОКВО признал незаконными действия Комитета по вопросам этики). До этого в СМИ со ссылкой на антиплагиатную инициативу «Диссергейт» появилась информация о том, что в диссертации и научных публикациях Шкарлета выявили большие объемы плагиата. Сам Шкарлет, еще будучи ректором Черниговского национального технологического университета, отрицал наличие плагиата в своих работах.

В 2020 году в правительственном квартале Киева проходили акции противников назначения Шкарлета сначала и.о. министра образования, а потом и министром. Тогда участники пикетов обвиняли Шкарлета в плагиате и продолжении политики министра образования времен экс-президента Виктора Януковича Дмитрия Табачника.

Верховная Рада 17 декабря 2020 года назначила Шкарлета министром образования и науки Украины. С мая 2010 года он был ректором Черниговского национального технологического университета, занимал эту должность до назначения заместителем министра в июне 2020 года.