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Важно проявить милосердие и оказать помощь нуждающимся.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

«На улице мы можем встретить разных просящих людей. Сейчас очень тяжелое время и очень печально, когда встречаем людей пенсионного возраста, которым очень стыдно просить. Эти люди достойны хорошей пенсии, но сейчас вынуждены просить. Они протягивают руку, но глаза опускают. Сразу видно, что человек действительно нуждающийся и никаких вопросов не возникает, чтобы помочь», - отметил отец Сергий.

Он объяснил, что сомнения в том, подавать ли милостыню, могут возникнуть, если ее просит человек зависимый от наркотиков или алкоголя.

«Вопросы возникают, когда встречаешь человека, по которому видно, что он зависим от алкоголя или наркотиков, выдумывает какие-то печальные истории. Понятно, что деньги давать нельзя: он потратит их на вред для себя и это будет больший грех. Но и смотреть на то, как он ест из мусорника, тоже невозможно», - поделился священник.

Протоиерей Сергий Экшиян посоветовал в таких случаях помогать нуждающимся, но зависимым людям -  продуктами.

«Нужно не полениться, найти время, подойти в ближайший магазин, купить продукты, передать и оказать помощь», - заключил священник.
ForUm

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