В Государственной думе России предложили передавать жителям ОРДЛО, которых «эвакуировали» на территорию РФ, жилье россиян, которые умерли от коронавируса.

Как пишет Слово и дело, об этом заявил депутат ГД РФ Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год... У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям. У нас же миллион человек потерь за год. Нам надо их компенсировать. Это одноразовое решение» - заявил он.

Напомним, 18 февраля главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что жителей «ДНР» эвакуируют в Ростовскую область России якобы из-за роста напряженности в регионе. После этого самопровозглашенная «ЛНР» тоже объявила об эвакуации жителей в РФ.

В Кремле сначала растерялись от таких действий боевиков на Донбассе. Однако затем решили подкупить «эвакуируемых», и Путин поручил правительству РФ срочно обеспечить каждому прибывающему в Ростовскую область из «ЛДНР» беженцу выплату в 10 тысяч рублей. Первые пять миллиардов рублей на выплаты уже поступили из российского бюджета. С помощью этих денег в РФ надеются подкупить вывезенных из ОРДЛО людей, чтобы те не выражали свое недовольство.

Известно, что границу РФ с вечера 18 февраля и по состоянию на утро 19 февраля пересекли более 10 тысяч «эвакуированных» из «ДНР» и «ЛНР». Людей вывозят автобусами и поездами, многие поддались пропаганде, давлению и приказам боевиков и покидают ОРДЛО на собственном транспорте.