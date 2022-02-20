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Народный депутат, экс-"слуга народа" Александр Дубинский предупредил, что увеличение ренты на добычу газа приведет к колоссальному росту тарифов для населения и к необратимому банкротству НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает "Хвиля", об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, по словам Дубинского, при цене на газ в 800 долларов, дочерняя компания "Нафтогаза" "Укргаздобыча" должна будет платить 592 доллара ренты, при том что она продает газ населению и теплокоммунэнерго по 280 долларов/тыс. куб. м.

"Последствия – необратимое банкротство "Нафтогаза" и колоссальный скачек тарифов для населения", – подчеркнул он.

Следует отметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал 11 февраля законопроект, предусматривающий увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.
ForUm

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