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Германия и Франция обнародовали предупреждение для своих граждан об опасности поездок в Украину - их призвали срочно покинуть страну.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщают france24 и сайт МИД Германии.

«Франция призывает своих граждан покинуть Украину, на фоне заявлений ОБСЕ в Украине и резким увеличением кинетической активности вдоль линии соприкосновения на востоке Украины», - говорится в сообщении.

Вместе с тем Министерство иностранных дел опубликовало похожее заявление.

«Гражданам Германии рекомендуется покинуть Украину сейчас. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и передвижения российских военных частей вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент», - заявили в ведомстве.
ForUm

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