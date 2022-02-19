Украинские предприниматели просят установить мораторий на плановые проверки на 2022 год. С такой инициативой выступили в Союзе украинских предпринимателей (СУП), и обратились к властям с предложением зарегистрировать и подать соответствующий разработанный законопроект.

Тут отмечают, что в условиях возможного обострения российской агрессии государству, как никогда, важно обеспечить работу бизнеса, сохранить рабочие места и защитить важные сферы экономики.

По данным СУП, в 2021 году по юридическим и физическим лицам проведено на 59% больше плановых проверок, и на 76% больше внеплановых документальных проверок, чем в 2020 году.

На 2022 год ГНС Украины запланировала проверить более 120 тыс. предприятий и предпринимателей.

Подобные меры препятствуют работе прозрачного бизнеса, мешают обычному течению рабочих процессов и оказывают значительное финансовое давление – это чревато значительными негативными последствиями для украинской экономики, говорят предприниматели.

Бизнес настаивает, что необходимо ввести ограничения на проведение контролирующими органами определенных видов проверок бизнеса на весь 2022 год и оставить только следующие проверки:

за деятельностью субъектов хозяйствования, которые отнесены к высокой степени риска в соответствии с утвержденными Кабмином критериями;

в сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен;

в области санитарного и эпидемического благополучия населения.

"Предыдущий опыт введения моратория на проверки доказывает, что ограничение работы контролирующих органов является эффективным механизмом упрощения администрирования и уменьшения нагрузки на бизнес", – резюмировали в СУП.