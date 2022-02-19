В «тревожный чемоданчик» необходимо положить бутылку святой воды, антидор или артос, Святое Писание и молитвослов.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом YouTube-каналу «Православная Церковь» рассказал заместитель главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

«Кроме того, что рекомендуется на сайтах МЧС или других специализированных сайтах, православный христианин должен положить в «тревожный чемоданчик» бутылку святой воды, кусочки антидора или артоса», - сказал священник.

Он отметил, что необходимо взять с собой Святое Писание, которое является великим утешением и укреплением для христианской души.

«А также молитвослов, благодаря которому можно продолжать свое ежедневное молитвенное правило, которое есть у каждого верующего человека», - добавил отец Лука.

Как отмечает Центр информации УПЦ, наряду с антидором или артосом можно взять с собой просфору.

*** Антидор - это маленькие части просфоры, из которой на проскомидии был вынут Святой Агнец. Греческое слово антидор происходит от слов «анти» - вместо и «ди орон» - дар, то есть точный перевод этого слова - вместодарие. По обычаю его раздают верующим после окончания Литургии.

Артос (с греч. «квасной хлеб») - большая просфора, которую ставят перед алтарем на пасхальной Светлой седмице. Освящают артос на Пасху, а разделяют и раздают верующим в субботу Светлой седмицы. Артос хранят дома до следующей Пасхи и употребляют натощак во время болезни.

Просфора (с греч. «приношение») - специальным образом испеченный хлеб, используемый для совершения таинства Евхаристии. Просфора изображает хлеб Тайной Вечери, который Христос разделил между своими учениками.