Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19-23 февраля совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США. Как пишут Украинские новости, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

21 февраля в Брюсселе Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам в качестве специального гостя.

"Министр проинформирует европейских коллег по актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, усилий нашего государства и его партнеров для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

22 февраля запланирован визит Кулебы в Вашингтон. Министр проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности, обеспечение экономической и финансовой устойчивости.

"23 февраля в Нью-Йорке министр выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где расскажет широкой международной общности об актуальной ситуацию на временно оккупированных территориях и вблизи государственной границы Украины", - сообщили в МИД.