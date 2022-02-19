Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности отметил, что международный мир нельзя воспринимать как должное и пригрозил Кремлю, что "Россия получит еще больше НАТО на своих границах" из-за угрозы новой агрессии против Украины.

Как передает ТСН, об этом пишет Guardian.

"Если цель Кремля — уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате он получит еще больше НАТО. Если Кремль захочет разделить Альянс, то мы станем еще более объединенными", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не угрожает России, но будет защищать своих союзников.

"Нынешний кризис касается не только Украины, но и того, как мы хотим организовать отношения между государствами. Москва пытается свернуть историю и прекратить прием новых членов НАТО, что является попыткой России установить контроль над западной стратегией безопасности", — сказал Столтенберг.

Напомним, руководство НАТО повысило боевую готовность сил быстрого реагирования, чтобы быть готовым ко всем возможным сценариям защиты Североатлантического альянса.