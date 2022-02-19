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В Ростовской области в России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения количества эвакуированных жителей с оккупированных территорий Украины. Боевики фактически принудительно начали вывозить жителей ОРДЛО 18 февраля, пишут Факты.

По данным российских СМИ, еще 26 регионов Российской Федерации выразили готовность принять людей, вывезенных из восточных регионов Украины.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что режим ЧП был введен с 10.00 19 февраля. Для увезенных из ОРДЛО жителей создали пункты временного размещения, которые могут вместить около 13 тыс. человек.

По словам Голубева, треть от общего количества эвакуированных – это дети. По данным российских информагентств, уже более 10 тыс. человек прибыли из ОРДЛО в Ростовскую область после начала принудительной эвакуации.

Что происходит на Донбассе

Россия призвала жителей ОРДЛО эвакуироваться в Ростовскую область из-за обострения ситуации на Донбассе. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова убеждена, что РФ хочет дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, поэтому вывозит местных жителей под предлогом эвакуации.

От партнерских правозащитных организаций в ОРДЛО стало известно, что население Донбасса находится в панике из-за принудительной эвакуации из их домов.

Жители ОРДЛО утверждают, что сейчас нет предпосылок для эвакуации – ситуация на Донбассе более-менее спокойная. Кроме того, жильцы не хотят покидать свой дом.
ForUm

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