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Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-грудень 2021 року. Загальна смертність зросла наприкінці року.

Як пишуть Контракты, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього за рік в Україні померло 714 263 осіб. Це на 97 428 смертей (на 15,8%) більше, ніж за січень-грудень 2020 року, коли померло 616 835 осіб.

У тому числі в грудні померло 64 264 осіб (у грудні 2020 року - 67 663 осіб).

Крім того, за 2021 рік в Україні народилося 271 984 осіб (у 2020 році - 293 457), міграційний приріст склав 21 261 осіб (у 2020 році - 9 316).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41 167 336 осіб.

З початку 2021 року населення України скоротилося на 421 018 осіб (у тому числі за грудень - на 40 770 осіб).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.
ForUm

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