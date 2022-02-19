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Підготувати українську енергосистему до «енергетичного безвізу» з ЄС — серед ключових завдань, які зараз стоять перед Урядом. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 18 лютого, повідомляє група ІС з посиланням на «Урядовий портал».

«Технічно ми готові майже на 100%, щоб у 2023 році Україна приєдналася до енергетичної системи Європи. Наші колеги зі Світового банку оцінили економічні переваги синхронізації з ENTSO-E в 1,5 млрд доларів щороку», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, наприкінці лютого заплановані системні випробування ізольованого режиму роботи енергосистеми України — вона працюватиме без підключення до енергосистеми СНД.

«Крім того, ми отримаємо ще п’ять чітких переваг: енергетична незалежність та безпека, прозорість та демонополізація, експортні можливості, декарбонізація, оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що Уряд має ще два важливі пріоритети у сфері енергетики: власний видобуток газу та програма термомодернізації.
ForUm

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