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 Высший антикоррупционный суд признал бывшего руководителя госпредприятия Гутянское лесное хозяйство Виктора Сысу виновным в попытке подкупить детектива НАБУ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба суда.

Напомним, обвиняемый предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ГП «Гутянское лесное хозяйство».

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня его оглашения.

До вступления приговора в суд законной силы обвиняемому оставлена мера пресечения в виде залога.

Виктор Сыса стал известен в 2019 году после того, как президент Владимир Зеленский публично позвонил ему во время совещания, касающегося вырубки лесов в Харьковской области.

Зеленскому доложили, что якобы Сыса – самый большой черный лесоруб на Харьковщине, после чего президент взял телефон и пригласил его на разговор: «Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять».

Это было в июле 2019-го, а уже в октябре Сысу поймали на попытке подкупить детектива НАБУ. Обвиняемый предлагал $100 000 в обмен на закрытие уголовного производства по Гутянскому лесхозу.
ForUm

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