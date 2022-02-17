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Пятеро представителей движения по защите прав физических лиц-предпринимателей «SaveФОП», устроившие конфликт с полицейскими в ходе акции у здания Верховной Рады, доставлены в районное управление полиции, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сегодня утром полицейские, военнослужащие Нацгвардии и полиция диалога приняли усиленное несение службы в связи с анонсированной акцией.

Во время мероприятия часть граждан вышла на улицу Грушевского, чем препятствовала движению транспортных средств. На требования правоохранителей освободить  проезжую часть они не реагировали, а потому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные при этом устроили толкотню.

В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских.

В настоящее время акция возле ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников соблюдать установленные правила поведения и заявленного мирного формата мероприятия.
ForUm

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