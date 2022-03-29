также в разделеСтолица
У Києві змінили час комендантської години 17
Через бойові дії під Києвом знеструмлена частина будинків на правому березі 16
У Києві запускають міську електричку 12
Уламки ракети упали на будинок в Києві 24
Опалювальний сезон в Києві добігає кінця 33
У Києві та області скасували посилену комендантську годину 14
В Києві знову посилюють комендантську годину – до ранку понеділка 37
У Києві озброєна група планувала скоєння тяжких злочинів під виглядом Тероборони 15
Росіяни зруйнували в Києві 87 будинків 19
Новий обстріл у Києві: одна людина загинула, двоє – постраждали 23
В Києві затримали сумнівних росіян і українці з галереєю фото блокпостів 23
У Києві поновлюють виконання планових операцій 18
В Києві через обстріл загорілась вантажівка і дві будівлі 25
Комендантську годину у Києві посилили через загрозу обстрілів 87
Від обстрілів окупантів в Києві загинули 65 мирних жителів, 4 з них – діти 13
В Києві внаслідок вибуху загинув співробітник Леруа Мерлен, яка продовжує роботу в РФ 47
У Києві за 25 днів війни народилося 807 діток 14
АТБ тоже временно закрывает десятки магазинов в Киеве 370

Один з приватних будинків у Дарницькому районі Києва, в який в ніч на 28 березня потрапили уламки російської ракети, збитої силами української ППО, належить колишньому прем’єр-міністру України Вітольду Фокіну. Цю інформацію сам Фокін підтвердив в коментарі Радіо Свобода.

«Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу», – додав Фокін.

«Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо», – зазначив колишній прем’єр.

Від уламків ракети постраждало ще кілька будинків – там повибивало шибки, посікло фасади. Також постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.

Нагадємо, 28 березня ДСНС повідомила, що у Дарницькому районі Києва уламки ракети спричинили пожежу у приватному будинку.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги