У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби, повідомляє ДСНС.
27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в Дарницькому районі столиці.
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.
О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 - ліквідовано.
На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 чол. особового складу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время