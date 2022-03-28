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У Києві внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось займання на території приватної садиби, повідомляє ДСНС.

27 березня о 23:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в Дарницькому районі столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння залишків збитої ракети, сталося загоряння на території приватної садиби у гаражі.

О 00:27 28 березня пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 01:24 - ліквідовано.

На місці було задіяно 2 од. пожежної техніки та 8 чол. особового складу.
ForUm

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