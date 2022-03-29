У Харкові внаслідок російських обстрілів та авіаударів зруйновано вже 1177 багатоквартирних житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Російська армія, армія агресора цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. На сьогодні у місті зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 – це багатоповерхові житлові будинки», – цитує Терехова Укрінформ.

За його даними, у місті зруйновано також 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень.

Це результат агресії російської федерації. При цьому ми змушені зараз переселяти людей до шкіл та дитячих садків, у підвальні приміщення, на станції метрополітену», - сказав мер.

Він додав, що волонтери, ризикуючи життям, доставляють продукти до сховищ тих районів, де взагалі не припиняються обстріли.

Також під обстрілами працюють комунальники, зокрема, 28 березня працюють 104 машини з вивезення сміття.

Зі слів Терехова, у місті працюють супермаркети, і всі продукти першої необхідності є в наявності. Також Харків отримує гуманітарну допомогу з інших міст, почала надходити гуманітарна допомога з Америки: місто Чикаго надіслало медикаментів на 880 тис. дол., які розподілили на міські лікарні та військовий шпиталь.

Також міський голова наголосив, що у Харкові панує дух єдності та боротьби, жителі кардинально змінили своє ставлення до країни-агресора.

«Місто Харків – це російськомовне місто, до початку війни практично кожен четвертий мав родичів у російській федерації чи знайомих, у багатьох були друзі. І завжди місто Харків вважалося більш менш лояльним до російської федерації. Сьогодні ставлення до росії, агресора, військ агресора змінилося кардинально. Я щодня спілкуюсь із людьми. Люди ніколи у страшному сні не могли уявити, що росія нападе на Україну, нападе на місто Харків. Сьогодні кожен із нас до кінця готовий захищати місто. Харків єдиний. У нас панує надзвичайний дух – дух протистояння, дух боротьби та дух перемоги», - сказав мер.

Харків обстрілюють щодня від початку повномасштабної війни. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби російські війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів у харківських районах Салтівка, Олексіївка, П'ятихатки, в області – по Чугуєву та Дергачах. Також у регіоні зафіксовано близько 180 обстрілів супротивником із РСЗВ, у тому числі типу «Смерч», заборонених міжнародними договорами. Запеклі бої із загарбниками продовжуються в Ізюмі.