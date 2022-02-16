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Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви ежедневно звучит молитва о мире, взаимопонимании и единстве всех украинцев.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в Софийском Соборе во время молитвенного мероприятия «Обращение ко Всевышнему о защите Украины».

Епископ Виктор обратил внимание на важность единства народа, особенно сейчас, когда страна переживает сложные времена. 

«Церковь молится, чтобы любые угрозы, какие бы не появлялись извне, были преодолены, чтобы желаемый мир миллионами наших сограждан был достигнут. Когда народ един, тогда он сильный, тогда он любые испытания преодолевает с честью, поэтому мы в очередной раз должны осознать, что мы все украинцы, что среди нас нет лучших или хуже, что все мы разные, но при этом все мы равны», – подчеркнул владыка.

Архиерей отметил, что Украинская Православная Церковь поддерживает государство и  способствует развитию, укреплению единства среди сограждан и готова «в случае полномасштабной войны, благословить людей на защиту нашей Родины».

«Украинская Православная Церковь поддерживает государство, Президента и все руководство, на котором в настоящее время лежит большая ответственность», – отметил епископ Виктор.

Иерарх УПЦ также подчеркнул необходимость консолидации народа Украины и избегания разделений. 

«В эти времена испытаний Господь еще раз и еще раз показывает, что нужно видеть в друг друге брата, а не врага, что мы все живем в одном общем украинском доме. К сожалению, в последние годы среди народа было много разделений. Однако этот Промысел Божий воспринимается как возможность объединиться, укрепиться как единой крепкой нации», – отметил владыка.

В завершении епископ призвал «консолидировать силы на благо родного Отечества и всего украинского народа».
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