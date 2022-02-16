Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не фиксирует отвод войск Россией от украинских границ.
Об этом он заявил в комментарии BBC.
«Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока мы не видим ни одного отступления. Мы только слышали об этом», - сообщил он.
Зеленский отметил, что «все нормальные люди ждут деэскалации».
«Когда войска отойдут, все это увидят. Не только разведка или военные – мы все это увидим. Но пока это только заявления», – заявил президент.
Министерство обороны РФ начало сообщать об отводе войск в места постоянной дислокации 15 февраля.
Впрочем, страны НАТО до сих пор не подтверждали. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «наоборот, похоже, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал».
В последние месяцы Россия существенно нарастила силы у украинских границ. Речь шла о почти 150 тыс. военных.
США и НАТО предупреждали об угрозе вторжения России в Украину, которая могла произойти внутри этой недели.
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