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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не фиксирует отвод войск Россией от украинских границ.

Об этом он заявил в комментарии BBC.

«Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и пока мы не видим ни одного отступления. Мы только слышали об этом», - сообщил он.

Зеленский отметил, что «все нормальные люди ждут деэскалации».

«Когда войска отойдут, все это увидят. Не только разведка или военные – мы все это увидим. Но пока это только заявления», – заявил президент.

Министерство обороны РФ начало сообщать об отводе войск в места постоянной дислокации 15 февраля.

Впрочем, страны НАТО до сих пор не подтверждали. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «наоборот, похоже, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал».

В последние месяцы Россия существенно нарастила силы у украинских границ. Речь шла о почти 150 тыс. военных.

США и НАТО предупреждали об угрозе вторжения России в Украину, которая могла произойти внутри этой недели.
ForUm

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