Теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ривном и заказала строительство коттеджного дома.

Об этом пишет местное издание 4vlada.

Сергей Крук всю трудовую жизнь работает спасателем. За более чем 25 лет стажа он дослужился до генерал-майора службы гражданской защиты. Последние 6 лет возглавлял главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Ривненщины, а недавно стал исполняющим обязанности председателя ГосЧС.

Несмотря на скромную зарплату спасателя, еще в 2009-м его семья осилила переезд в дом возле Ривного более 200 квадратов. Записан он на мать Крука Марию Семеновну. И в декларации появился только в 2020 году. До того они жили или в доме отца, или на даче в Новой Украинке. По крайней мере, так было в декларациях.

В 2014-м Круки что-то продали и получили почти 574 тысяч гривен, которые указаны в бумажной декларации.

С начала электронного декларирования, то есть с 2015-го, спасатель показывал наличные деньги: 350 тысяч гривен, 5 тысяч долларов и 3 тысячи евро.

Тогда же в 2015 у жены Крука появляется дачный дом в Новой Украинке. Жена – военнослужащая в военном комиссариате со званием подполковника. После покупки недвижимости сбережений не уменьшается, а только увеличивается.

В 2016-м зарплата составляла чуть больше 17 тысяч гривен в месяц, а сбережений увеличилось на 30 тысяч гривен, тысячу долларов и 500 евро.

В 2017 году зарплата была около 23 тысяч гривен в месяц. Тем не менее Крук показывает 85 тысяч долларов сбережений, а еще гривнями сохранял 450 тысяч и евро 5 тысяч.

В 2016 году женщина по имени Крицко Тамара Алексеевна заказывает строительство в мажорном коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ривном. Женщина, заказавшая сблокированный дом на четыре квартиры – Тамара Крицко – в то время 60-летняя теща главного спасателя области Крука.

История сотрудничества Тамары Крицко со «Стоградом» не разовая.

В 2020 году теща Крука засветилась в строительной фирме из группы «Стограда» – ООО «Клуб дом запад». В марте того же года она внесла в устав общества 1,15 млн гривен, но через пять месяцев исчезла из учредителей.

Имеет теща у этого же застройщика две квартиры.

Еще в 2013 году она оформила вероятно свою первую квартиру в Ривном в одном из первых домов на улице Клима Савуры, рядом с бывшим офисом фирмы.

В 2016 году она оформляет еще одну квартиру у этого же застройщика – в новостройке на Мицкевича,130.

Обе квартиры однокомнатные площадью по 47 квадратов.

Есть у тещи Крука еще одна квартира. Приобрела она ее сравнительно недавно – в 2019-м. Она находится в самом центре города – на проспекте Мира, 4. Ее площадь 65 квадратов.

Построенный сблокированный дом на четыре квартиры, три квартиры в областном центре и миллионный капитал: теща Крука, казалось бы, должна была вести серьезный бизнес. Но нет.

Тамара Крицко проживает и работает в селе Поповичи на Волыни. Там родились ее дети, там она активная участница жизни села. В том же селе она руководила профсоюзом. И в том же селе она, как оказалось, директор сельского дома культуры.

Журналисты послали запрос в Голобскую общину с просьбой предоставить информацию о зарплате Крицко. В среднем директор сельского клуба села Поповичи и теща Крука «на руки» в 2021-м получала чуть больше 3 тысяч гривен в месяц. В прошлые годы – в среднем 2 тысячи гривен в месяц.

И, несмотря на это, она покупает квартиры, участвует в строительстве и вносит миллион гривен в капитал строительной фирмы.

В 2020 Крицко зарегистрировалась предпринимателем. Основным видом деятельности указала деятельность страховых агентств и брокеров.

Сам Крук в комментарии журналистам посоветовал обращаться к его теще, чтобы узнать происхождение средств, а Крицко, кажется, не поняла вопроса о регистрации фирмы.