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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 15 февраля, в день праздника Сретения Господня, состоятся восемь Божественных литургий.

Фото: lavra.ua 

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Успенском соборе - в 07.00; в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 07.40; в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» - в 08.00 (После литургии - освящение воды); в Трапезном храме – в 08.30; в храме преподобного Агапита Печерского - в 08.45; в Аннозачатьевском храме - в 09.15 и в храме преподобного Сергия Радонежского - в 09.40.

Отмечается, что перед началом каждой литургии будет совершаться освящение свечей.

Накануне праздника, сегодня вечером состоится всенощное бдение. Начало службы в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 16.45, в Крестовоздвиженском храме в 16:30, в Трапезном храме – в 17.00.

*** Праздник Сретения Господня - один из двунадесятых праздников в Православной Церкви, события которого произошли в самом начале истории Нового Завета. 

На сороковой день после Рождества праведный Иосиф и Мария принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Таким образом они исполняли постановление закона Моисеева о посвящении Богу всех первенцев мужского пола, в честь избавления еврейских первенцев от смерти, в то время как ангел Господень поразил всех первенцев земли египетской.

В переводе с церковнославянского «сретение» означает «встреча». 

Евангельское повествование говорит о том, что в Иерусалимском храме Христа встретил старец Симеон. По преданию, он прожил уже почти 300 лет, так как получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Мессию - Спасителя Израиля.
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