Президент США Джо Байден приветствовал заявление минобороны РФ об отводе части войск от границ с Украиной, однако, по его мнению, Штатам еще предстоит проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места постоянной дислокации. Об этом американский лидер заявил во вторник в обращении к согражданам, передает Интерфакс.

«Министерство обороны России сообщило сегодня, что некоторые подразделения покидают позиции возле Украины. Это было бы хорошо, но мы еще не удостоверились в этом. Мы еще не проверили, что российские военные подразделения возвращаются в постоянные места базирования», - сказал он.

Байден отметил, что возле границ с Украиной на территории РФ и Беларуси остается более 150 тыс. военных, и вторжение России в Украину остается «действительно возможным». В связи с этим, пояснил он, США рекомендовали американцам покинуть Украину и решили временно перевести посольство из Киева во Львов.

Также президент США высказался за продолжение дипломатического пути.

«Вчера российское правительство публично предложило продолжить путь дипломатии. Я согласен с этим. Нам следует дать дипломатии все шансы для того, чтобы добиться успеха (в урегулировании ситуации – ред.)», - заявил Байден.

При этом он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий, и пакет санкций на случай российского вторжения на Украину уже готов, хотя эти меры могут отрицательно повлиять и на американский энергетический рынок. Также Байден вновь пообещал, что в случае агрессии РФ Вашингтон не допустит введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2».

«США, наши партнеры и союзники в мире уже готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля, которые мы не задействовали в 2014 году, мы окажем мощное давление на самые значительные финансовые институты и ключевые сферы промышленности - эти меры готовы на случай и если Россия начнет движение», - сказал президент США.

По его словам, Соединенные Штаты не будут направлять военных для боевых действий в Украину, однако Вашингтон «решительно ответит» в случае нападения на американцев в стране.

«И учтите: США будут всеми силами защищать каждый сантиметр территории НАТО», - предупредил Байден.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

15 февраля в Минобороны РФ объявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращение на базы после учений.

Также 14 февраля Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министр заявил, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по беспокоящим Москву ключевым вопросам безопасности, но выразил мнение, что шанс на достижение договоренностей есть, и предложил «продолжать и наращивать» переговоры. Путин ответил Лаврову: «Хорошо».