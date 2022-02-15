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В ходе следственно-оперативных действий в Луганской области задержан агент так называемого «МГБ ЛНР». Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке нашего государства, сообщил пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, задержана местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на ВОТ ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганщины.

Для передачи полученной информации определены закрытые каналы связи.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях, Главным управлением внутренней безопасности СБУ при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
ForUm

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