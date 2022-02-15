Американский политик Тулси Габбард обвинила на весь мир президента Украины Владимира Зеленского в подавлении свободных СМИ и политических репрессиях против оппозиции. Об этом пишет англоязычное издание TheTimesHub.

Габбард прямо заявил, что "на самом деле Украина — это не демократия".

"Поджигатели войны говорят нам, что мы должны защищать Украину, потому что это "демократия". Но они лгут. На самом деле Украина не демократия. Чтобы укрепить свою власть, украинский президент закрыл три телеканала, критиковавших его, посадил в тюрьму главу оппозиционной партии, занявшей второе место на выборах, и арестовал и посадил в тюрьму ее лидеров (т.е. сделал именно то, в чем мы обвиняем Путина) – и все это при поддержке США", - цитирует Габбард издание.

Тулси Габбард

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.

Кроме того, в 2021 году Зеленский незаконно закрыл пять телеканалов.

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

26 февраля журналисты незаконно закрытых телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Но буквально через час после начала вещания власть незаконно, во внесудебном порядке отключила телеканал от эфира по письму работника СБУ.

28 декабря 2021 года Зеленский закрыл еще два канала: "Перший Незалежний" и UkrLive. Потом оказалось, что заседания СНБО не было.

Данное решение было принято после того, как "Перший Незалежний" в суде отстоял свое право на вещание, после незаконного лишения эфира в феврале 2021 года.