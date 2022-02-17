В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии», - говорится в сообщении.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.