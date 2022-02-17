также в разделеПроисшествия
Из-за обстрела боевиков на Луганщине повреждено локомотивное депо 11
В Украине – 33 330 новых случаев COVID-19 за сутки 15
В районе ООС стреляли из ПТРК NLAW 29
В Украине за сутки – 31 513 новых случаев COVID-19, 310 человек умерли 13
На Авдеевском коксохиме погибли два человека 81
В Херсоне «подрезали» маршрутку 16
На Полтавщине взорвался бензовоз: водитель погиб 25
СМИ: На Прикарпатье криминального авторитета убили в кресле стоматолога 49
Боевики ранили двух военных на Донбассе 13
В Украине за сутки – почти 30 тысяч новых случаев COVID-19 16
В Греции заявили о гибели двух этнических греков от рук украинских военных на Донбассе 43
Полиция открыла два дела из-за нападения на журналистов Украинской правды 15
В Украине после выходных – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 15
Сотрудники СММ ОБСЕ покидают Донбасс 190
Уже 39 стран рекомендуют покинуть Украину. Список 264
Небо над Украиной закрывать не будут - Мининфраструктуры 65
Командующий ООС: Украинские военные надежно контролируют ситуацию на Донбассе 22
С понедельника прекращаются полеты над Украиной 433

В ходе обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской, сообщил пресс-центр штаба ООС.

«В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в постройку детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии», - говорится в сообщении.

Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

110
Теги